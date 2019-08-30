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Пентагон схвалив військову допомогу Україні

П'ятниця, 30 серпня 2019, 08:31

Пентагон завершив аналіз програми військової допомоги Україні і прийшов до висновку, що виділення 250 млн доларів необхідне.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на високопоставленого чиновника пише Politico.

"Департамент Пентагону розглянув пакет зовнішньої допомоги (для України) і підтримує його", - сказав високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

Конгрес США затвердив виділення 250 млн доларів на допомогу в сфері безпеки України в 2019 році.

Раніше слідом за Палатою представників Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.

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Також підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік", у якому пропонується виділити ще 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні.

ЗМІ раніше повідомляли, що Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

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