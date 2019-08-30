Британія і ЄС збільшили частоту переговорів про Brexit

Переговори щодо Brexit протягом вересня проходитимуть два рази на тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сказав у своїй заяві, що підвищення частоти переговорів було частиною його "енергійного і рішучого" підходу до відмови від суперечливого механізму щодо Північної Ірландії – так званого "бекстоп".

"Мене надихнули обговорення з лідерами ЄС протягом останніх тижнів, що є готовність говорити про альтернативи антидемократичного "бекстоп", тепер настав час для обох сторін активізувати темп", - сказав він.

"Збільшення зустрічей та обговорень необхідно, якщо ми хочемо мати можливість домовитися про угоду до дати виходу 31 жовтня, немає жодних "якщо" і "але", - додав Джонсон

Його заява з’явилася після того, як головний парламентер Британії щодо Brexit Девід Фрост зустрівся зі своїми колегами з ЄС в середу. Один дипломат ЄС сказав, що зустрічі на наступному тижні відбудуться у вівторок, щоб поінформувати переговірників про останні події в серпні, і в четвер, щоб поговорити про підготовку до виходу без угоди.

Обидві сторони домовилися обговорити ряд питань на майбутніх зустрічах, включаючи механізм "бекстоп", щоб зберегти кордон на острові Ірландія відкритим у разі Brexit без угоди.