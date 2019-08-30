У Зеленського розповіли про телефонну розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський у ході телефонної бесіди з президентом Франції Еммануелем Макроном, що тривала півтори години 29 серпня, висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавнім обговоренням Макроном та президентом США намірів запросити РФ на наступний саміт G7.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише сайт президента України.

Лідери обговорили результати саміту "Групи семи", який відбувся 24-26 серпня у м. Біарріці (Франція).

"Глава держави привітав позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до цього міжнародного майданчика в умовах війни на Донбасі та російської окупації Криму. При цьому Президент України висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавнім обговоренням президентами Франції та США намірів запросити Росію на наступний саміт "Сімки" у Сполучених Штатах у 2020 році", - розповіли в ОП.

"Український лідер також поінформував французького колегу про безпекову ситуацію на Донбасі. Зі свого боку Еммануель Макрон підтвердив намір провести зустріч у "нормандському форматі" найближчим часом", - додали у Зеленського.

Нагадаємо, у заяві Єлисейського палацу сказано, що Макрон у ході дзвінка нагадав Зеленському про потребу політичних кроків для розв'язання конфлікту з РФ.