У Зеленского рассказали о телефонной беседе с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая длилась полтора часа 29 августа, выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением Макроном и президентом США намерений пригласить РФ на следующий саммит G7.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет сайт президента Украины.

Лидеры обсудили результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в Биаррице (Франция).

"Глава государства приветствовал позицию участников саммита о невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году", - рассказали в ОП.

"Украинский лидер также сообщил французскому коллеге о ситуации с безопасностью на Донбассе. Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время", - добавили у Зеленского.

Напомним, в заявлении Елисейского дворца говорится, что Макрон в ходе беседы напомнил Зеленскому о необходимости политических шагов для разрешения конфликта с РФ.