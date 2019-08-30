Суд відмовився заморозити рішення Джонсона про призупинення роботи парламенту

Шотландський суд відмовився скасовувати рішення про тимчасове припинення роботи парламенту Великої Британії, ініційоване прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Група з 75 депутатів просила суд винести тимчасову заборону - по аналогії з судовою забороною - перед повним слуханням справи.

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Їх прохання було відхилене, а суддя заявив, що він не впевнений, що існує "переконлива потреба" в забороні.

Однак повне слухання тепер буде проходити в наступний вівторок, а не в п'ятницю, як було заплановано раніше.

Суддя не прийме рішення по суті, поки у вівторок не заслухає правові аргументи обох сторін, а його остаточне рішення може бути винесено наступного дня.

Міжпартійна група політиків, які беруть участь у справі, просять суд постановити, що рішення про призупинення роботи парламенту перед Brexit було незаконним і неконституційним.

Нагадаємо, Борис Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін назвав призупинення роботи парламенту неприйнятним і пообіцяв, що депутати після виходу з літніх канікул 4 вересня спробують висловити вотум недовіри главі уряду.