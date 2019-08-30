Суд отказался заморозить решение Джонсона о приостановлении работы парламента

Шотландский суд отказался отменять решение о временном прекращении работы парламента Великобритании, инициированное премьер-министром Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Группа из 75 депутатов просила суд вынести временный запрет - по аналогии с судебным запретом - перед полным слушанием дела.

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Их просьба была отклонена, а судья заявил, что он не уверен, что существует "убедительная потребность" в запрете.

Однако полное слушание теперь будет проходить в следующий вторник, а не в пятницу, как было запланировано ранее.

Судья не примет решения по существу, пока во вторник не заслушает правовые аргументы обеих сторон, а его окончательное решение может быть вынесено на следующий день.

Межпартийная группа политиков, участвующих в деле, просят суд постановить, что решение о приостановке работы парламента перед Brexit было незаконным и неконституционным.

Напомним, Борис Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал приостановление работы парламента неприемлемым и пообещал, что депутаты после выхода с летних каникул 4 сентября попытаются выразить вотум недоверия главе правительства.