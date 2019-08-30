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Британія збільшить виплати Франції на стримування мігрантів в Ла-Манші

П'ятниця, 30 серпня 2019, 14:29

Уряд Великої Британії розглядає можливість збільшити суму, яку він сплачує Франції, щоб зменшити кількість перетинів Ла-Маншу нелегальними мігрантами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Пропозицію обговорювали на зустрічі у Парижі глава МВС Британії Пріті Пател та її французький колега Крістофом Кастанером.

"Фінансова підтримка Лондона слугуватиме посиленню патрулювання та підвищенню ефективності цих патрулів", - заявив французький міністр.

У січні Британія виплатила Франції 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Міністерство внутрішніх справ Британії заявило, що обидві країни визнали необхідність залучення додаткових ресурсів.

Французькі чиновники заявили, що кількість спроб перетину "зросла в масштабі" з жовтня минулого року і все ще була "значною" протягом літа: "Франція, як і Велика Британія, зацікавлена ​​в стримуванні цих перетинів".

"Я не дозволю безжальним бандам злочинців-контрабандистів продовжувати наражати життя людей на небезпеку, тому я роблю все, що в моїх силах, щоб зупинити ці незаконні переправи", - сказала Пател.

У 2018 році 586 людей здійснили спробу перетнути Ла-Манш. З 1 січня цього року кількість вже становить близько 1500 осіб.

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мігранти Франція Велика Британія
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