Британія збільшить виплати Франції на стримування мігрантів в Ла-Манші
Уряд Великої Британії розглядає можливість збільшити суму, яку він сплачує Франції, щоб зменшити кількість перетинів Ла-Маншу нелегальними мігрантами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Пропозицію обговорювали на зустрічі у Парижі глава МВС Британії Пріті Пател та її французький колега Крістофом Кастанером.
"Фінансова підтримка Лондона слугуватиме посиленню патрулювання та підвищенню ефективності цих патрулів", - заявив французький міністр.
У січні Британія виплатила Франції 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Міністерство внутрішніх справ Британії заявило, що обидві країни визнали необхідність залучення додаткових ресурсів.
Французькі чиновники заявили, що кількість спроб перетину "зросла в масштабі" з жовтня минулого року і все ще була "значною" протягом літа: "Франція, як і Велика Британія, зацікавлена в стримуванні цих перетинів".
"Я не дозволю безжальним бандам злочинців-контрабандистів продовжувати наражати життя людей на небезпеку, тому я роблю все, що в моїх силах, щоб зупинити ці незаконні переправи", - сказала Пател.
У 2018 році 586 людей здійснили спробу перетнути Ла-Манш. З 1 січня цього року кількість вже становить близько 1500 осіб.