Великобритания увеличит выплаты Франции на сдерживание мигрантов в Ла-Манше

Правительство Великобритании рассматривает возможность увеличить сумму, которую оно платит Франции, чтобы уменьшить количество пересечений Ла-Манша нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Предложение обсуждали на встрече в Париже глава МВД Британии Прити Пател и ее французский коллега Кристоф Кастанер.

"Финансовая поддержка Лондона будет служить усилению патрулирования и повышению эффективности этих патрулей", - заявил французский министр.

В январе Британия выплатила Франции 6 млн фунтов стерлингов. Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что обе страны признали необходимость привлечения дополнительных ресурсов.

Французские чиновники заявили, что количество попыток пересечения "выросло в масштабе" с октября прошлого года и все еще было "значительным" в течение лета: "Франция, как и Великобритания, заинтересована в сдерживании этих пересечений".

"Я не позволю безжалостным бандам контрабандистов продолжать подвергать жизнь людей опасности, поэтому я делаю все, что в моих силах, чтобы остановить эти незаконные переправы", - сказала Пател.

В 2018 году 586 человек предприняли попытку пересечь Ла-Манш. С 1 января этого года количество уже составляет около 1500 человек.