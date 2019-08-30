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Могеріні заявила про необхідність запровадити безвіз для Косова

П'ятниця, 30 серпня 2019, 14:56

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні виступила за якомога швидше скасування віз для громадян невизнаного Косова.

Про це вона заявила після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Гельсінкі, повідомляє "Європейська правда".

"Я нагадала міністрам, що настав час прийняти це рішення" - сказала Могеріні.

Вона нагадала, що була у Приштині два роки тому і вже тоді говорила про необхідність скасувати візи.

"Я сподіваюся, що держави-члени, від яких усе залежить, приймуть це рішення якомога скоріше, оскільки вимоги виконані" - заявила Могеріні.

Європейський парламент 13 вересня минулого року схвалив початок переговорів про візову лібералізацію для громадян Косова.

Перед цим  Європейська комісія дала "зелене світло" початку переговорів, заявивши, що Приштина виконала усі критерії для скасування віз для косоварів.

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Косово візи
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