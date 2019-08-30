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Могерини заявила о необходимости ввести безвиз для Косова

Пятница, 30 августа 2019, 14:56

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила за скорейшее отмены виз для граждан непризнанного Косово.

Об этом она заявила после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Хельсинки, сообщает "Европейская правда".

"Я напомнила министрам, что пора принять решение", - сказала Могерини.

Она напомнила, что была в Приштине два года назад и уже тогда говорила о необходимости отменить визы.

"Я надеюсь, что государства-члены, от которых все зависит, примут это решение можно скорее, поскольку требования выполнены", - заявила Могерини.

Европейский парламент 13 сентября прошлого года одобрил начало переговоров о визовой либерализации для граждан Косова.

Перед этим Европейская комиссия дала "зеленый свет" началу переговоров, заявив, что Приштина выполнила все критерии для отмены виз для косоваров.

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Косово визы
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