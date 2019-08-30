Швеція припиняє автоматичну видачу посвідок на проживання біженцям із Сирії

Шведське агентство з міграції більше не видаватиме посвідки на проживання всім біженцям, які приїжджають із Сирії, завершивши політику, яка протягом останніх шести років дозволила отримати притулок понад 100 000 сирійців.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

У вересні 2013 року Швеція стала першою в світі країною, яка повністю відкрила двері для сирійців, які рятувалися від громадянської війни у своїй країні, а відомство постановило, що всі сирійці, які прибули до Швеції, матимуть право на постійне проживання.

Але в четвер агентство заявило, що завершує цю політику. "У нас була дуже особлива ситуація в Сирії та спеціальна оцінка, яка по суті означала, що кожен отримав дозвіл на проживання через загальну ситуацію в країні", - сказав юридичний директор агентства Фредрік Бейєр.

"Ми зараз оцінюємо, що ситуація в Сирії стала дещо кращою - у будь-якому випадку ми бачимо, що кількість смертей в Сирії зменшилася настільки, що загальний ризик отримати шкоду зменшився. Тому ми повинні повернутися до стандартної практики", - додав він.

У своїй новій правовій оцінці агентство заявило, що не вважає людей, які проживають у сирійській столиці Дамаску, а також у сусідніх південних провінціях Ріф Дімаш, Дараа, Сувейда та Кунейтра, такими, яким загрожує небезпека тільки через місце проживання.

Те саме стосується людей, які проживають у Хассаці, північно-східному куточку країни. Ті, хто проживає в портовому місті Латакія і навколо нього, також не матимуть автоматичного права на притулок.

Агентство підкреслило, що нова правова оцінка застосовуватиметься лише до сирійців, які нещодавно прибули в країну, і не вплине на тих, хто чекає на рішення чи прагне поновити тимчасовий дозвіл на проживання.

Це також не означає, що тим, хто проживає в більш мирних районах, обов'язково буде відмовлено у притулку.

"Їх індивідуальні причини зараз набагато важливіші, ніж були раніше. Зараз стане дуже важливим, хто ви є, звідки родом і який ризик вам загрожує", - пояснили в агентстві.