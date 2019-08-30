Швеция прекращает автоматическую выдачу видов на жительство беженцам из Сирии

Шведское агентство по миграции больше не будет выдавать вид на жительство всем беженцам из Сирии, завершив политику, которая в течение последних шести лет позволила получить убежище более 100 000 сирийцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В сентябре 2013 года Швеция стала первой в мире страной, которая полностью открыла двери для сирийцев, спасавшихся от гражданской войны в своей стране, а ведомство постановило, что все сирийцы, которые прибыли в Швецию, будут иметь право на постоянное проживание.

Но в четверг агентство заявило, что завершает эту политику. "У нас была очень особая ситуация в Сирии и специальная оценка, по сути означавшая, что каждый получил вид на жительство из-за общей ситуации в стране", - сказал юридический директор агентства Фредрик Бейер.

"Мы сейчас оцениваем, что ситуация в Сирии стала несколько лучше - в любом случае мы видим, что количество смертей в Сирии уменьшилась настолько, что общий риск получить ущерб уменьшился. Поэтому мы должны вернуться к стандартной практике, - добавил он.

В своей новой правовой оценке агентство заявило, что не считает людей, проживающих в сирийской столице Дамаске, а также в соседних южных провинциях Риф Димаш, Дараа, Сувейда и Кунейтра, такими, которым угрожает опасность только из-за места жительства.

То же касается людей, проживающих в Хассаке, отдаленном северо-восточном уголке страны. Те, кто проживает в портовом городе Латакия и вокруг него, также не получат автоматического права на убежище.

Агентство подчеркнуло, что новая правовая оценка будет применяться только к сирийцам, которые недавно прибыли в страну, и не повлияет на тех, кто ждет решения или стремится восстановить временный вид на жительство.

Это также не означает, что тем, кто проживает в более мирных районах, обязательно будет отказано в убежище.

"Их индивидуальные причины сейчас гораздо важнее, чем были раньше. Сейчас станет очень важным, кто вы, откуда родом и какой риск вам угрожает", - пояснили в агентстве.