Франція протягом місяця тестуватиме на кордоні заходи для "жорсткого" Brexit

Франція протягом місяця тестуватиме заходи, підготовлені до виходу Великої Британії з ЄС, щоб компанії були повністю готові до Brexit в кінці жовтня.

Про це заявив французький міністр з митних питань Жеральд Дарманен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дарманен у п'ятницю зустрінеться в Кале з британським міністром Майклом Гоувом, відповідальним за координацію планування Brexit без угоди, щоб показати, як Франція готується до виходу Британії з ЄС 31 жовтня.

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Компанії попереджають про довгі черги для вантажівок, що перевозять товари між континентальною Європою і Британією, але британський уряд обіцяє, що більшість товарів з ЄС будуть пропускатися без повних митних перевірок протягом принаймні трьох місяців у разі "жорсткого" Brexit.

"Протягом місяця ми будемо діяти так, ніби існує Brexit для великого числа компаній. Ми збираємося провести певну генеральну репетицію, щоб ми були готові до кінця жовтня", - сказав Дарманен.

Уряд Франції набрав близько 700 додаткових співробітників митниці, а також вводить онлайн-декларації, через які компанії будуть реєструвати свої товари до прибуття на кордон.

"Ви перебуваєте в Греноблі (східна Франція), ви невелика або середня компанія, ви експортуєте до Британії, і тепер ви все декларуєте онлайн. Там будуть штрих-коди і номерні таблички на товари... і без зупинки на кордоні ваші товари будуть відправлені прямо до Британії. Не буде черг в десятки і десятки кілометрів", - сказав Дарманен.

Франція є найбільшим сільськогосподарським виробником ЄС і експортує велику кількість вина, інших спиртних напоїв і молочних продуктів до Британії.