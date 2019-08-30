Франция в течение месяца будет тестировать на границе меры по "жесткому" Brexit

Франция в течение месяца тестировать мероприятия, подготовленные к выходу Великобритании из ЕС, чтобы компании были полностью готовы к Brexit в конце октября.

Об этом заявил французский министр по таможенным вопросам Жеральд Дарманен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дарманен в пятницу встретится в Кале с британским министром Майклом Гоувом, ответственным за координацию планирования Brexit без соглашения, чтобы показать, как Франция готовится к выходу Великобритании из ЕС 31 октября.

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Компании предупреждают о длинных очередях для грузовиков, перевозящих товары между континентальной Европой и Британией, но британское правительство обещает, что большинство товаров из ЕС будут пропускаться без полных таможенных проверок в течение по крайней мере трех месяцев в случае "жесткого" Brexit.

"В течение месяца мы будем действовать так, как будто существует Brexit для большого числа компаний. Мы собираемся провести определенную генеральную репетицию, чтобы быть готовыми к концу октября", - сказал Дарманен.

Правительство Франции набрало около 700 дополнительных сотрудников таможни, а также вводит онлайн-декларации, по которым компании будут регистрировать свои товары до прибытия на границу.

"Вы находитесь в Гренобле (восточная Франция), вы небольшая или средняя компания, вы экспортируете в Британию, и теперь вы все декларируете онлайн. Там будут штрих-коды и номерные таблички на товары... и без остановки на границе ваши товары будут отправлены прямо в Британию. Не будет очередей в десятки и десятки километров", - сказал Дарманен.

Франция является крупнейшим сельскохозяйственным производителем ЕС и экспортирует большое количество вина, других спиртных напитков и молочных продуктов в Великобританию.