Косово – за крок до рішення про дострокові вибори

Парламент Косова 22 серпня збереться на позачергову сесію, на якій, як очікується, буде ухвалено рішення про розпуск і президент зможе оголосити дострокові вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Спікер парламенту Кадрі Веселі заявив, що керівництво парламенту вирішило у понеділок призначити дату розпуску, "щоб президент міг автоматично призначити день виборів".

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Минулого місяця прем'єр-міністр Рамуш Харадінай подав у відставку, перш ніж дав свідчення у суді в Гаазі, який розслідує злочини проти етнічних сербів під час і після війни 1998-1999 років.

Харадінай пояснив, що повинен піти у відставку, оскільки не може дозволити собі підірвати імідж країни на тлі допитів у суді. З того часу він виконував обов'язки тимчасового прем'єр-міністра.

Президент Хашим Тачі призначить дату голосування, яке відбудеться через 30-45 днів.

Під час війни Косово було сербською провінцією, а Харадінай — головним командиром сепаратистських сил.