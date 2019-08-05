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Косово – в шаге от решения о досрочных выборах

Понедельник, 5 августа 2019, 14:27

Парламент Косова 22 августа соберется на внеочередную сессию, на которой, как ожидается, будет принято решение о роспуске и президент сможет объявить досрочные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Спикер парламента Кадри Весели заявил, что руководство парламента решило в понедельник назначить дату роспуска, "чтобы президент мог автоматически назначить день выборов".

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В прошлом месяце премьер-министр Рамуш Харадинай подал в отставку, прежде чем дал показания в суде в Гааге, расследующего преступления против этнических сербов во время и после войны 1998-1999 годов.

Харадинай объяснил, что должен уйти в отставку, поскольку не может позволить себе подорвать имидж страны на фоне допросов в суде. С тех пор он исполнял обязанности временного премьер-министра.

Президент Хашим Тачи назначит дату голосования, которое состоится через 30-45 дней.

Во время войны Косово было сербской провинцией, а Харадинай - главным командиром сепаратистских сил.

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