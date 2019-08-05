У посольство Чехії у Чорногорії надійшло повідомлення про мінування

До посольства Чехії у Подгориці надійшло фальшиве повідомлення про вибуховий пристрій у будівлі диппредставництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

"Чорногорська поліція і посольство Чеської Республіки в Подгориці провели ефективну координацію, в результаті якої було швидко встановлено, що повідомлення про встановлення вибухового пристрою на території посольства було фальшивим", - повідомили в поліції.

Правоохоронці прибули до посольства близько 10 ранку у понеділок і провели необхідні дії для виявлення вибухових пристроїв чи матеріалів, однак нічого подібного не виявили.

Повідомляється, що чорногорська поліція вживає необхідні заходи для встановлення особи того, хто телефонував чи неправдиво повідомив про те, що в будівлі посольства встановлений вибуховий пристрій.

"Поліція серйозно ставиться до кожного повідомлення такого роду і ретельно і відповідально перевіряє кожне з них, і щодо осіб, які роблять такі неправдиві дзвінки, порушуються кримінальні справи", - наголосили в поліції.