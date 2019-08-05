В посольство Чехии в Черногории поступило сообщение о минировании

В посольство Чехии в Подгорице поступило ложное сообщение о взрывном устройстве в здании диппредставительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

"Черногорская полиция и посольство Чешской Республики в Подгорице провели эффективную координацию, в результате которой было быстро установлено, что сообщение об установлении взрывного устройства на территории посольства было фальшивым", - сообщили в полиции.

Правоохранители прибыли в посольство около 10 утра в понедельник и провели необходимые действия для обнаружения взрывных устройств и материалов, однако ничего подобного не обнаружили.

Сообщается, что черногорская полиция принимает необходимые меры для установления личности звонившего или ложно сообщившего о том, что в здании посольства установлено взрывное устройство.

"Полиция серьезно относится к каждому сообщению такого рода и тщательно и ответственно проверяет каждое из них, и в отношении лиц, совершающих такие ложные звонки, возбуждаются уголовные дела", - отметили в полиции.