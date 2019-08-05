Двоє чоловіків загинули під час рафтингу в австрійській ущелині
Понеділок, 5 серпня 2019, 16:33
Двоє людей загинули під час сплаву в понеділок на річці Зальцах біля австрійського міста Зальцбург.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Passauer Neue Presse.
За даними поліції, загиблі – двоє чоловіків, які були в човні удвох та сплавлялись у приватному порядку.
Чоловіки у понеділок вранці проходили Зальцахофен – вузьку ущелину на ріці Зальцах біля німецького кордону. Це місце вважається небезпечним для рафтингу.
Прибувши на місце, рятувальні служби виявили перекинутий човен та два тіла у воді. Чоловіків намагались реанімувати, але марно.
Після нещасного випадку сплав в ущелині класифікували як "безвідповідальний", знаки на місці попереджають про небезпеку.
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