Двое мужчин погибли во время рафтинга в австрийском ущелье

Два человека погибли во время сплава в понедельник на реке Зальцах у австрийского города Зальцбург.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Passauer Neue Presse.

По данным полиции, погибшие - двое мужчин, которые были в лодке вдвоем и сплавлялись в частном порядке.

Мужчины в понедельник утром проходили Зальцахофен - узкое ущелье на реке Зальцах у немецкой границы. Это место считается опасным для рафтинга.

Прибыв на место, спасательные службы обнаружили перевернутую лодку и два тела в воде. Мужчин пытались реанимировать, но бесполезно.

После несчастного случая сплав в ущелье классифицировали как "безответственный", знаки на месте предупреждают об опасности.