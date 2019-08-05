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Двое мужчин погибли во время рафтинга в австрийском ущелье

Понедельник, 5 августа 2019, 16:33

Два человека погибли во время сплава в понедельник на реке Зальцах у австрийского города Зальцбург.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Passauer Neue Presse.

По данным полиции, погибшие - двое мужчин, которые были в лодке вдвоем и сплавлялись в частном порядке.

Мужчины в понедельник утром проходили Зальцахофен - узкое ущелье на реке Зальцах у немецкой границы. Это место считается опасным для рафтинга.         

Прибыв на место, спасательные службы обнаружили перевернутую лодку и два тела в воде. Мужчин пытались реанимировать, но бесполезно.

После несчастного случая сплав в ущелье классифицировали как "безответственный", знаки на месте предупреждают об опасности.

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