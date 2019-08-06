США визнали Китай валютним маніпулятором

Міністерство фінансів США визнало Китай валютним маніпулятором на тлі погіршення відносин між обома державами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"В останні дні Китай зробив конкретні кроки з девальвації своєї валюти, зберігаючи при цьому значні валютні резерви, попри активне використання таких інструментів в минулому", - йдеться в заяві міністерства.

Заява послідувала за рішенням народного банку Китаю дозволити юаню впасти до найнижчого рівня за більш ніж десятиліття.

Тепер Мінфін США буде "взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом, щоб усунути несправедливу конкурентну перевагу, створену останніми діями Китаю".

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Пекін ухвалив рішення щодо юаня після того, як президент Дональд Трамп постановив підвищити тарифи на більшу кількість китайських товарів. Китай також припинив закупівлю сільськогосподарської продукції в США.

Китай заявив, що рішення Трампа про тарифи є порушенням його червневої угоди з президентом Сі Цзіньпіном про відновлення торгових переговорів.

З 1 вересня США введуть додаткове 10-відсоткове мито на майже весь китайський імпорт, який досі був звільнений від таких зборів. Очікується, що митом обкладуть товари на 300 мільярдів доларів.