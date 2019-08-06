США признали Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США признало Китай валютным манипулятором на фоне ухудшения отношений между двумя государствами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"В последние дни Китай предпринял конкретные шаги по девальвации своей валюты, сохраняя при этом значительные валютные резервы, несмотря на активное использование таких инструментов в прошлом", - говорится в заявлении министерства.

Заявление последовало за решением народного банка Китая позволить юаню упасть до самого низкого уровня за более чем десятилетие.

Теперь Минфин США будет "взаимодействовать с Международным валютным фондом, чтобы устранить несправедливое конкурентное преимущество, созданное последними действиями Китая".

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Пекин принял решение о юане после того, как президент Дональд Трамп постановил повысить тарифы на большее количество китайских товаров. Китай также прекратил закупку сельскохозяйственной продукции в США.

Китай заявил, что решение Трампа о тарифах является нарушением его июньского соглашения с президентом Си Цзиньпином о восстановлении торговых переговоров.

С 1 сентября США введут дополнительную 10-процентную пошлину почти на весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от таких сборов. Ожидается, что пошлиной обложат товары на 300 млрд долларов.