Генсек НАТО: анексія Криму сталася через конкуренцію великих держав

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 5 серпня, що анексія Росією Криму в 2014 році стала результатом посилення "конкуренції великих держав".

Про це він сказав, виступаючи в Центрі стратегічних досліджень при Університеті Вікторії у Новій Зеландії.

"Першим викликом для світової безпеки є зростання конкуренції між великими державами. І ми бачимо наслідки цього від Криму, незаконної анексії Криму, до Північної Кореї, від Сирії до Південно-Китайського моря", - цитує Столтенберга сайт НАТО.

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"Анексія Криму – це перший випадок захоплення однією державою територій іншої після Другої світової війни", - додав Столтенберг.

Він сказав, що поряд з конкуренцією між великими державами викликами, що стоять перед НАТО, є тероризм і кібербезпека.

Він, зокрема, згадав Росію і Китай як "більш напористих" та зауважив, що Москва значно нарощує військовий потенціал.

Він підкреслив збільшення присутності Росії на Близькому Сході і в Сирії, в той час як Москва "намагається втрутитися і підірвати довіру до демократичних інститутів в декількох союзних країнах НАТО, а також в інших місцях".