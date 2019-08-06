Генсек НАТО: аннексия Крыма произошла из-за конкуренции великих держав

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 5 августа, что аннексия Россией Крыма в 2014 году стала результатом усиления "конкуренции великих держав".

Об этом он сказал, выступая в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Новой Зеландии.

"Первым вызовом для мировой безопасности является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма, в Северную Корею, от Сирии до Южно-Китайского моря", - цитирует Столтенберга сайт НАТО.

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"Аннексия Крыма - это первый случай захвата одним государством территорий другой после Второй мировой войны", - добавил Столтенберг.

Он сказал, что наряду с конкуренцией между великими державами вызовами, стоящими перед НАТО, является терроризм и кибербезопасность.

Он, в частности, упомянул Россию и Китай как "более напористых" и отметил, что Москва существенно увеличивает военный потенциал.

Он подчеркнул увеличение присутствия России на Ближнем Востоке и в Сирии, в то время как Москва "пытается вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких союзных странах НАТО, а также в других местах".