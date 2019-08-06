Польща почне загальнонаціональні консультації, щоб протидіяти засусі

Наступного тижня у Польщі почнуться загальнонаціональні консультації, аби знайти відповіді на те, як протистояти засусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Остання інформація з Міністерства морської економіки та внутрішнього судноплавства Польщі показує, що країна сьогодні входить у перелік держав з найменшими водними ресурсами в Європейському союзі.

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Учасники консультацій, серед іншого, дадуть відповіді на питання про те, що, на їхню думку, має відбутися, аби фермерські господарства стали більш стійкими до засухи, а також де повинні бути створені накопичувальні резервуари для зберігання води.

Найбільший дефіцит води, за даними міністерства, зараз у Любуському, Великопольському, Куявсько-Поморському і Люблінському воєводствах.

Основними організаторами консультацій є Міністерство морської економіки та державне підприємство Wody Polskie. До консультацій запрошують всіх зацікавлених, а не тільки фермерів.