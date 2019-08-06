Польша начнет общенациональные консультации, чтобы противодействовать засухе

На следующей неделе в Польше начнутся общенациональные консультации, чтобы найти ответы на то, как противостоять засухе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Последняя информация из Министерства морской экономики и внутреннего судоходства Польши показывает, что страна сегодня входит в перечень государств с наименьшими водными ресурсами в Европейском Союзе.

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Участники консультаций, в том числе, ответят на вопросы о том, что, по их мнению, должно произойти, чтобы фермерские хозяйства стали более устойчивыми к засухе, а также где должны быть созданы накопительные резервуары для хранения воды.

Наибольший дефицит воды, по данным министерства, сейчас в Любуском, Великопольском, Куявско-Поморском и Люблинском воеводствах.

Основными организаторами консультаций является Министерство морской экономики и государственное предприятие Wody Polskie. К консультациям приглашают всех заинтересованных, а не только фермеров.