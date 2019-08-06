Спікер Сейму Польщі понад 100 разів літав урядовим літаком з Варшави додому в Жешув

Марек Кухцінський, спікер нижньої палати польського парламенту, відкидає звинувачення опозиції в тому, що він незаконно понад 100 разів використав урядовий літак для приватних польотів, іноді разом із родиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Опозиційні партії закликають його до відставки, але Кухцінський, один з провідних членів партії влади "Право і справедливість" (PiS), відхилив ці вимоги, заявивши, що рейси були необхідною частиною його роботи.

"Я усвідомлюю, що кількість рейсів була великою, але це здебільшого внаслідок моделі роботи, якої я вирішив дотримуватися", - сказав Кухцінський 5 серпня, додавши, що від початку свого терміну в кріслі спікера в кінці 2015 року він відвідував понад 900 зустрічей із польськими громадянами по всій країні. Він також підкреслив, що всі його дії відповідали польському законодавству.

Польські ЗМІ та опозиційна партія "Громадянська платформа" встановили, що від березня 2018 року до липня 2019 року Кухцінський часто літав урядовими літаками між Варшавою, де він працює, та Жешувом, містом на південному сході Польщі, де він мешкає.

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Міста розташовані на відстані 320 кілометрів і сполучені рейсами не менше трьох разів на день. За інформацією Onet, вартість рейсів загалом склала 4 мільйони злотих (928 тисяч євро).

Часті польоти Кухцінського є потенційною проблемою для PiS напередодні парламентських виборів цієї осені.

Ярослав Качинський, лідер PiS та фактично правитель Польщі, минулого тижня спробував швидко загасити скандал, посиливши правила щодо того, хто може літати урядовими літаками. Уряд також змінює правила щодо членів сім'ї, які використовують рейси уряду; тепер їм доведеться оплатити вартість поїздки.

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Кухцінський вибачився перед "кожним, хто відчув себе ображеним" його діями, і сказав, що він пожертвував 15 тисяч злотих на благодійність і 28 тисяч злотих на фонд військово-повітряних сил.

PiS також спробувала втягнути в скандал "Громадянську платформу", яка керувала Польщею з 2007 по 2015 роки, заявивши, що Дональд Туск, президент Європейської ради, який був прем'єр-міністром протягом більшої частини того періоду, також часто використовував урядові літаки для польотів між Варшавою та його домівкою поблизу Гданська на узбережжі Балтійського моря.

2011 року тижневик Wprost підрахував, що між 2007 та 2011 роками Туск літав зі столиці до Гданська 175 разів; таблоїд Super Express підрахував, що ці рейси коштували 5 мільйонів злотих.