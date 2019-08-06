Спикер Сейма Польши более 100 раз летал на правительственном самолете из Варшавы домой в Жешув

Марек Кухциньский, спикер нижней палаты польского парламента, отвергает обвинения оппозиции в том, что он незаконно более 100 раз использовал правительственный самолет для частных полетов, иногда вместе с семьей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Оппозиционные партии призывают его к отставке, но Кухциньский, один из ведущих членов партии власти "Право и справедливость" (PiS), отклонил требования об отставке, заявив, что рейсы были необходимой частью его работы.

"Я осознаю, что количество рейсов было большим, но это в основном вследствие модели работы, которой я решил придерживаться", - сказал Кухциньский 5 августа, добавив, что с начала своего срока в кресле спикера в конце 2015 года он посещал более 900 встреч с польскими гражданами по всей стране. Он также подчеркнул, что все его действия соответствовали польскому законодательству.

Польские СМИ и оппозиционная партия "Гражданская платформа" установили, что с марта 2018 до июля 2019 года Кухциньский часто летал правительственными самолетами между Варшавой, где он работает, и Жешувом, городом на юго-востоке Польши, где он живет.

Города расположены на расстоянии 320 километров и соединены рейсами не менее трех раз в день. По информации Onet, стоимость рейсов в целом составила 4 миллиона злотых (928 тыс. евро).

Частые полеты Кухциньского являются потенциальной проблемой для PiS накануне парламентских выборов этой осенью.

Ярослав Качиньский, лидер PiS, на прошлой неделе попытался быстро погасить скандал, ужесточив правила о том, кто может летать правительственными самолетами. Правительство также меняет правила для членов семьи, использующих рейсы правительства; теперь им придется оплатить стоимость поездки.

Кухциньский извинился перед "каждым, кто почувствовал себя оскорбленным" его действиями, и сказал, что он пожертвовал 15 тыс. злотых на благотворительность и 28 тыс. злотых в фонд военно-воздушных сил.

PiS также попыталась втянуть в скандал "Гражданскую платформу", которая руководила Польшей с 2007 по 2015 годы, заявив, что Дональд Туск, президент Европейского совета, который был премьер-министром в течение большей части того периода, также часто использовал правительственные самолеты для полетов между Варшавой и его домом вблизи Гданьска на побережье Балтийского моря.

В 2011 году еженедельник Wprost подсчитал, что между 2007 и 2011 годами Туск летал из столицы в Гданьск 175 раз; таблоид Super Express подсчитал, что эти рейсы стоили 5 млн злотых.