Прем'єр Британії не піде у відставку навіть у разі оголошення вотуму недовіри - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не піде у відставку навіть у разі оголошення вотуму недовіри його уряду в парламенті, щоб 31 жовтня вивести країну з ЄС без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

За даними видання, такий варіант розглядають в офісі глави уряду. Домінік Каммінгс, провідний радник прем'єра і один із архітекторів кампанії за вихід з ЄС, минулого тижня заявив колегам, що Джонсон не піде, навіть якщо консерватори, які виступають проти Brexit, підтримають лейбористів і проголосують за повалення уряду.

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Джонсон може залишитися прем'єром, навіть якби депутати-консерватори змогли сформувати "уряд національної єдності", що протистоїть "жорсткому" Brexit. Він проігнорує результати голосування про довіру і призначить загальні вибори, які відбудуться незабаром після виходу Британії з ЄС.

Експерти з конституції підтвердили, що технічно у Джонсона не буде юридичного зобов'язання піти у відставку, якщо він отримає вотум недовіри. Але вони попередили, що ця ситуація ризикує "втягнути королеву в політику" і поставить її "в ганебне становище" через те, що вона зіткнеться із закликами до зміщення прем'єра.

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Якщо Палата громад проголосує за недовіру уряду Джонсона, то почнеться 14-денний період, протягом якого депутати можуть спробувати сформувати альтернативний уряд. Якщо вони цього не зроблять, мають бути оголошені загальні вибори.

Відмова Джонсона піти у відставку, навіть якщо депутати вважають, що у них є більшість, необхідна для формування альтернативного уряду, викличе конституційну кризу і може призвести до закликів до королеви втрутитися в ситуацію.