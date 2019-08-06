Премьер Британии не уйдет в отставку даже в случае объявления вотума недоверия – СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку даже в случае объявления вотума недоверия его правительству в парламенте, чтобы 31 октября вывести страну из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

По данным издания, такой вариант рассматривают в офисе главы правительства. Доминик Каммингс, ведущий советник премьера и один из архитекторов кампании за выход из ЕС, на прошлой неделе заявил коллегам, что Джонсон не уйдет, даже если консерваторы, выступающие против Brexit, поддержат лейбористов и проголосуют за отставку правительства.

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Джонсон может остаться премьером, даже если бы депутаты-консерваторы смогли сформировать "правительство национального единства", противостоящего "жесткому" Brexit. Он проигнорирует результаты голосования о доверии и назначит всеобщие выборы, которые состоятся вскоре после выхода Британии из ЕС.

Эксперты по конституции подтвердили, что технически у Джонсона не будет юридического обязательства уйти в отставку, если он получит вотум недоверия. Но они предупредили, что эта ситуация рискует "втянуть королеву в политику" и поставит ее "в позорное положение", потому что она столкнется с призывами к смещению премьера.

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Если Палата общин проголосует за недоверие правительству Джонсона, то начнется 14-дневный период, в течение которого депутаты могут попытаться сформировать альтернативное правительство. Если они этого не сделают, должны быть объявлены всеобщие выборы.

Отказ Джонсона уйти в отставку, даже если депутаты считают, что у них есть большинство, необходимое для формирования альтернативного правительства, вызовет конституционный кризис и может привести к призывам к королеве вмешаться в ситуацию.