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У резиденції прем’єра Британії встановили годинник зі зворотнім відліком до Brexit

П'ятниця, 2 серпня 2019, 10:57

У резиденцію британського прем’єра доставили годинник, який відраховує зворотній відлік до Brexit, запланований на 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Годинник вартістю 500 фунтів стерлінгів встановлений у кабінеті прем'єр-міністра Бориса Джонсона, підтвердили на Даунінг-стріт.

Аналогічний годинник повісили у штаб-квартирі Консервативної партії, вище — напис: "Ми реалізуємо Brexit і вийдемо з ЄС".

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня — незалежно від того, чи буде досягнута домовленість про угоду про Brexit.

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