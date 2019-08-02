У резиденції прем’єра Британії встановили годинник зі зворотнім відліком до Brexit
У резиденцію британського прем’єра доставили годинник, який відраховує зворотній відлік до Brexit, запланований на 31 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Годинник вартістю 500 фунтів стерлінгів встановлений у кабінеті прем'єр-міністра Бориса Джонсона, підтвердили на Даунінг-стріт.
Аналогічний годинник повісили у штаб-квартирі Консервативної партії, вище — напис: "Ми реалізуємо Brexit і вийдемо з ЄС".
Party Chairman @JamesCleverly with the ⏰— Conservatives (@Conservatives) July 31, 2019
✍ We will deliver Brexit by October 31st.
Back @BorisJohnson's pledge here: https://t.co/ZkcKvLONpm pic.twitter.com/aFF4Kfcav3
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня — незалежно від того, чи буде досягнута домовленість про угоду про Brexit.