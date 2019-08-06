У НАТО певні, що США не планують виходити з організації

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг абсолютно впевнений у тому, що США залишаться у складі Альянсу, тож у блоці не готуються до потенційного виходу Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг розповів у інтерв'ю Associated Press та Newsroom під час візиту до Нової Зеландії.

За його словами, у США існує сильна двопартійна підтримка НАТО, і що слова Вашингтона підкріплюються діями, оскільки США збільшують свою військову присутність в Європі.

"Сильний НАТО корисний для Європи, але також і для Сполучених Штатів. Для США — велика перевага мати 28 друзів і союзників", - сказав Столтенберг.

Раніше цього року газета New York Times повідомила, що президент Дональд Трамп в 2018 році кілька разів в приватному порядку заявляв про бажання вийти з Організації Північноатлантичного договору.

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Столтенберг також зазначив, що заклик Трампа до союзників більше витрачати на оборону мав уплив.

"Зараз ми бачимо, що європейські союзники та Канада посилюються. Після багатьох років скорочення витрат на оборону всі союзники починають збільшувати витрати на оборону. Все більше союзників дотримуються нормативу 2%", - сказав він, маючи на увазі частку ВВП, яку країни витрачають на оборону.