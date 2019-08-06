Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС работает над непризнанием российских паспортов, выданных на Донбассе

МИД РФ обеспокоен новой космической оборонной стратегией Франции

В Турции назвали темы переговоров с Зеленским

Испанская прокуратура завела дело на российского олигарха Фридмана






В НАТО уверены, что США не планируют выходить из организации

Вторник, 6 августа 2019, 14:18

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг абсолютно уверен в том, что США останутся в составе Альянса, поэтому в блоке не готовятся к потенциальному выходу Соединенных Штатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг рассказал в интервью Associated Press и Newsroom во время визита в Новую Зеландию.

По его словам, в США существует сильная двухпартийная поддержка НАТО, и слова Вашингтона подкрепляются действиями, поскольку США увеличивают свое военное присутствие в Европе.

"Сильный НАТО полезен для Европы, но и для Соединенных Штатов. Для США - большое преимущество иметь 28 друзей и союзников", - сказал Столтенберг.

Ранее в этом году газета New York Times сообщила, что президент Дональд Трамп в 2018 году несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из Организации Североатлантического договора.

Читайте также
Генсек НАТО: аннексия Крыма произошла из-за конкуренции великих держав

Столтенберг также отметил, что призыв Трампа к союзникам больше тратить на оборону имел влияние.

"Сейчас мы видим, что европейские союзники и Канада усиливаются. После многих лет сокращения расходов на оборону все союзники начинают увеличивать расходы на оборону. Все больше союзников придерживаются норматива 2%", - сказал он, имея в виду долю ВВП, которую страны тратят на оборону.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс США
powered by lun.ua