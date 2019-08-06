Болгарія купить у країн ЄС 150 одиниць бронетехніки
Болгарія направила запит в чотири європейські країни з пропозиціями придбати 150 одиниць бронетехніки.
Про це у вівторок повідомило міністерство оборони, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У повідомленні міністерства йдеться, що балканська держава оголосила тендер на закупівлю техніки на суму 836,24 млн доларів США у Німеччини, Фінляндії, Франції та Швейцарії.
Потенційними постачальниками є німецька компанія Artec, спільне підприємство Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann, французька Nexter, фінська Patria і швейцарська General Dynamics Land System - Mowag.
Софія просить виробників надати їхні пропозиції до 31 жовтня. Чорноморська країна планує обрати переможця до 20 грудня.
НАТО заохочує своїх східних членів розробляти, купувати і експлуатувати нове обладнання.
Болгарія прагне збільшити свої щорічні витрати на оборону до 2% ВВП до 2024 року.