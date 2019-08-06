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Болгария купит у стран ЕС 150 единиц бронетехники

Вторник, 6 августа 2019, 14:58

Болгария направила запрос в четыре европейские страны с предложениями приобрести 150 единиц бронетехники.

Об этом во вторник сообщило министерство обороны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В сообщении министерства говорится, что балканское государство объявило тендер на закупку техники на сумму 836 240 000 долларов США у Германии, Финляндии, Франции и Швейцарии.

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Потенциальными поставщиками является немецкая компания Artec, совместное предприятие Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, французский Nexter, финская Patria и швейцарская General Dynamics Land System - Mowag.

София просит производителей предоставить их предложения до 31 октября. Черноморская страна планирует выбрать победителя до 20 декабря.

НАТО поощряет своих восточных членов разрабатывать, покупать и эксплуатировать новое оборудование.

Болгария стремится увеличить свои ежегодные расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году.

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