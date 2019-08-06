США закрили безвізовий в'їзд для осіб, які відвідували КНДР

Вашингтон позбавив права безвізового в'їзду до США іноземців, які відвідували Північну Корею протягом останніх восьми років.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AFP.

США дозволяють громадянам 38 країн - у тому числі Південній Кореї та Японії - в'їжджати без візи на термін до 90 днів.

Але відтепер мешканці цих країн, які їздили в Північну Корею починаючи з 1 березня 2011 року, більше не мають права на безвізовий в’їзд. Сайт Митної та прикордонної охорони США вказує, що таким особам доведеться подавати заявки на туристичні або ділові візи.

Окрім КНДР, в американському списку є ще сім країн, відвідування яких позбавляє права на безвізовий в’їзд, більшість з них на Близькому Сході.

Ця зміна торкнеться десятків тисяч людей із країн, що мають безвіз із США, які їздили в КНДР як туристи або з іншою метою останніми роками.

Це також може завадити президенту Південної Кореї ​​просувати транскордонні туристичні проекти для своїх громадян.

Громадянам США заборонено відвідувати Північну Корею з 2017 року. Заборону ввели після того, як американський студент, затриманий у Пхеньяні, впав у кому та помер через кілька днів після звільнення.