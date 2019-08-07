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У Польщі трьом українцям загрожує 10 років тюрми за торгівлю краденими авто

Середа, 7 серпня 2019, 10:19

У Польщі трьох українців обвинувачують у незаконній торгівлі автомобілями класу люкс, при чому один із них, як вважають, керував міжнародною злочинною групою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Окружний суд у Перемишлі отримав обвинувальний акт, у якому у незаконних діях обвинувачено 32 особи, в тому числі троє українців.

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17 обвинувачених утворили міжнародну злочинну групу, яка діяла з 2012 по 2014 рік. Керував групою українець. Її членами також були двоє співробітників Бескидського відділу Прикордонної служби в Перемишлі.

"Прокурор встановив, що підсудні заволоділи 17 автомобілями класу люкс, які вкрадено на території Німеччини та Швеції. Це були, в основному, нові автомобілі, щойно зареєстровані, з малим пробігом. Після ввезення цих автомобілів до Польщі відбувалося перебивання ідентифікаційних знаків, причому використовувалися VIN коди легально зареєстрованих в Росії та Україні автомобілів цих самих марок", - повідомила речниця Національної прокуратури Польщі Ева Бялік.

За її словами, згодом машини вивозили за східний кордон і продавали.  

Окрім участі в організованій злочинній групі та продажі автомобілів підозрюваних також обвинувачують у контрабанді цигарок з України до Польщі та корупції.

Більшість обвинувачених визнали провину. Їм загрожує до 10 років в’язниці.

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