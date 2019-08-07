В Польше трем украинцам грозит 10 лет тюрьмы за торговлю крадеными авто

В Польше трех украинцев обвиняют в незаконной торговле автомобилями класса люкс, причем один из них, как полагают, руководил международной преступной группой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Окружной суд в Перемышле получил обвинительный акт, в котором в незаконных действиях обвинены 32 человека, в том числе трое украинцев.

17 обвиняемых образовали международную преступную группу, которая действовала с 2012 по 2014 год. Руководил группой украинец. Ее членами также были двое сотрудников Бескидского отдела пограничной службы в Перемышле.

"Прокурор установил, что подсудимые завладели 17 автомобилями класса люкс, которые были украдены на территории Германии и Швеции. Это были, в основном, новые автомобили, недавно зарегистрированные, с малым пробегом. После ввоза этих автомобилей в Польшу происходила перебивка идентификационных знаков, причем использовались VIN-коды легально зарегистрированных в России и Украине автомобилей этих же марок", - сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик.

По ее словам, впоследствии машины вывозили за восточную границу и продавали.

Помимо участия в организованной преступной группе и продажи автомобилей подозреваемых также обвиняют в контрабанде сигарет из Украины в Польшу и коррупции.

Большинство обвиняемых признали вину. Им грозит до 10 лет тюрьмы.