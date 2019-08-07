Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Кабулі терорист підірвав поліцейську дільницю: 14 загиблих, 145 поранених

Данська поліція назвала атакою вибух у Копенгагені: одна людина поранена

Зеленський подзвонить Меркель і Макрону, вимагає термінової "нормандської зустрічі"

Поліція Британії вивчає роль Путіна в хіматаці в Солсбері






Другий турецький корабель почав бурові роботи біля Кіпру

Середа, 7 серпня 2019, 15:52

Другий турецький корабель почав буріння поблизу етнічно розділеного Кіпру, в районі, на який кіпрський уряд заявляє виключні економічні права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив у середу, що судно "Явуз" почало роботи в районі півострова Карпас на східному узбережжі Кіпру, досягнувши глибини 1710 метрів. За його словами, операції триватимуть до трьох місяців.

Інше турецьке судно, "Фатіх", почало буріння в червні на відстані 67 км від західного узбережжя Кіпру.

Кіпр каже, що буріння Туреччини є незаконним, а Європейський союз оголосив про санкції проти Туреччини. Анкара наполягає на тому, що вона захищає свої права і права турків-кіпріотів на родовища вуглеводнів в цьому районі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Кіпр
powered by lun.ua