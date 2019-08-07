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Второй турецкий корабль начал буровые работы возле Кипра

Среда, 7 августа 2019, 15:52

Второй турецкий корабль начал бурение вблизи этнически разделенного Кипра, в районе, на который кипрское правительство заявляет исключительные экономические права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил в среду, что судно "Явуз" начало работы в районе полуострова Карпас на восточном побережье Кипра, достигнув глубины 1710 метров. По его словам, операции будут продолжаться до трех месяцев.

Другое турецкое судно, "Фатих", начало бурение в июне на расстоянии 67 км от западного побережья Кипра.

Кипр говорит, что бурение Турции является незаконным, а Европейский Союз объявил о санкциях против Турции. Анкара настаивает на том, что она защищает свои права и права турок-киприотов на месторождения углеводородов в этом районе.

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