КНДР за допомогою кібератак вкрала $2 млрд для фінансування ядерної програми
Північна Корея викрала до $2 мільярдів у банків і бірж криптовалют за допомогою кібератак для фінансування своєї програми виробництва ядерних ракет.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті ООН, витяги з якого публікує AFP.
ООН розслідує щонайменше 35 зареєстрованих випадків, коли Пхеньян "атакував фінансові установи, біржі криптовалют і діяльність у сфері майнінгу з метою отримати іноземну валюту".
"Масштабні атаки на криптовалютні біржі дозволяють КНДР генерувати доходи способами, які складніше відстежити і до яких менше уваги з боку уряду, ніж в традиційному банківському секторі", - йдеться у звіті.
Звіт, підготовлений для комітету з санкцій Ради Безпеки ООН, відзначає, що багато кіберсуб'єктів діють під керівництвом Генерального розвідувального управління КНДР і збирають гроші для програм виробництва зброї масового знищення.
"КНДР також використовувала кіберпростір для запуску все більш витончених атак з метою крадіжки коштів у фінансових установ та платформ для обміну криптовалют", - йдеться в доповіді.
У звіті також зазначаються факти, що свідчать про те, що Пхеньян переправляв нафту і вугілля в порушення резолюцій ООН.
Нагадаємо, Північна Корея за останній тиждень двічі провела запуски балістичних ракет малої дальності біля свого східного узбережжя.