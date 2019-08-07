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КНДР за допомогою кібератак вкрала $2 млрд для фінансування ядерної програми

Середа, 7 серпня 2019, 18:26

Північна Корея викрала до $2 мільярдів у банків і бірж криптовалют за допомогою кібератак для фінансування своєї програми виробництва ядерних ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті ООН, витяги з якого публікує AFP.

ООН розслідує щонайменше 35 зареєстрованих випадків, коли Пхеньян "атакував фінансові установи, біржі криптовалют і діяльність у сфері майнінгу з метою отримати іноземну валюту".

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"Масштабні атаки на криптовалютні біржі дозволяють КНДР генерувати доходи способами, які складніше відстежити і до яких менше уваги з боку уряду, ніж в традиційному банківському секторі", - йдеться у звіті.

Звіт, підготовлений для комітету з санкцій Ради Безпеки ООН, відзначає, що багато кіберсуб'єктів діють під керівництвом Генерального розвідувального управління КНДР і збирають гроші для програм виробництва зброї масового знищення.

"КНДР також використовувала кіберпростір для запуску все більш витончених атак з метою крадіжки коштів у фінансових установ та платформ для обміну криптовалют", - йдеться в доповіді.

У звіті також зазначаються факти, що свідчать про те, що Пхеньян переправляв нафту і вугілля в порушення резолюцій ООН.

Нагадаємо, Північна Корея за останній тиждень двічі провела запуски балістичних ракет малої дальності біля свого східного узбережжя.

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КНДР кібербезпека
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