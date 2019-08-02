ЄС закликав КНДР припинити випробування балістичних ракет

КНДР повинна утримуватися від будь-яких дій, які можуть посилити напругу на Корейському півострові та підірвати дипломатичні зусилля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві високого представника ЄС з політики безпеки Федеріки Могеріні.

"КНДР повинна утримуватися від запусків балістичних ракет малої дальності в порушення своїх зобов'язань у рамках багатьох резолюцій Ради Безпеки ООН. Європейський Союз очікує, що КНДР буде дотримуватися заявлених зобов’язань та вживатиме заходів для відновлення дипломатичного процесу, спрямованого на створення довіри та встановлення міцного миру та безпеки на Корейському півострові, без ядерної зброї", - йдеться у заяві.

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Могеріні підкреслила прихильність ЄС до своєї політики "критичного залучення", яка поєднує діючі санкції, але зберігає відкриті канали комунікації та заохочує постійні контакти між сторонами в регіоні.

"Ми залишаємось відданими досягненню мети повного, перевіреного та незворотного демонтажу Північною Кореєю ядерної та іншої зброї масового знищення та програм її балістичних ракет будь-якого діапазону", - зазначила вона.

Нагадаємо, Північна Корея за останній тиждень двічі провела запуски балістичних ракет малої дальності біля свого східного узбережжя.

Запуски відбулися через кілька тижнів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп погодилися відновити переговори щодо програм КНДР в області ядерної зброї і економічних санкцій.

Їх несподівана зустріч в демілітаризованій зоні між двома Кореями в кінці червня відродила надії на прогрес після невдалого другого саміту у В'єтнамі в лютому.