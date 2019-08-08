Армія РФ облаштувала вертолітну базу на острові поблизу Фінляндії та Естонії

Військовослужбовці Ленінградської армії ВПС і ППО обладнали вертолітний майданчик на острові Гогланд у Фінській затоці, який планують зробити постійним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ТАСС з посиланням на повідомлення Західного військового округу РФ.

У повідомленні наголошується, що комплект металевих аеродромних плит і спеціальну техніку доставив з Санкт-Петербурга на острів важкий транспортний вертоліт Мі-26.

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У складі вертодрому п'ять майданчиків та інфраструктура: командно-диспетчерський пункт, метеостанція, паливо-заправний комплекс, пункт технічного обслуговування. Майданчик зможе приймати всі типи транспортних і бойових вертольотів. Перші злети і посадки з нового вертодрому вже зроблені.

Острів Гогланд площею близько 21 кв. км розташований у Фінській затоці за 120 км на північний захід від Виборга, за 55 кілометрах від естонського узбережжя і за 40 кілометрах від фінського міста Котка.