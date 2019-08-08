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НАТО і Австралія підписали нову угоду про партнерство

Четвер, 8 серпня 2019, 13:17

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони Австралії Лінда Рейнольдс підписали нову угоду про партнерство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Під час візиту до Сіднея 7 серпня Столтенберг високо оцінив внесок Австралії у міжнародну безпеку та її поглиблення партнерства з НАТО.

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"Австралія є високо цінованим партнером Альянсу", - сказав генеральний секретар, вказуючи на місії країни з навчань військових у Афганістані та Іраку.

В Афганістані розміщені близько 300 військових Австралії. Вона також фінансує афганські сили оборони та безпеки.

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