НАТО і Австралія підписали нову угоду про партнерство

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони Австралії Лінда Рейнольдс підписали нову угоду про партнерство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Під час візиту до Сіднея 7 серпня Столтенберг високо оцінив внесок Австралії у міжнародну безпеку та її поглиблення партнерства з НАТО.

"Австралія є високо цінованим партнером Альянсу", - сказав генеральний секретар, вказуючи на місії країни з навчань військових у Афганістані та Іраку.

В Афганістані розміщені близько 300 військових Австралії. Вона також фінансує афганські сили оборони та безпеки.