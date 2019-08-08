НАТО і Австралія підписали нову угоду про партнерство
Четвер, 8 серпня 2019, 13:17
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони Австралії Лінда Рейнольдс підписали нову угоду про партнерство.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу.
Під час візиту до Сіднея 7 серпня Столтенберг високо оцінив внесок Австралії у міжнародну безпеку та її поглиблення партнерства з НАТО.
"Австралія є високо цінованим партнером Альянсу", - сказав генеральний секретар, вказуючи на місії країни з навчань військових у Афганістані та Іраку.
В Афганістані розміщені близько 300 військових Австралії. Вона також фінансує афганські сили оборони та безпеки.
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