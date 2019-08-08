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НАТО и Австралия подписали новое соглашение о партнерстве

Четверг, 8 августа 2019, 13:17

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Австралии Линда Рейнольдс подписали новое соглашение о партнерстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Во время визита в Сидней 7 августа Столтенберг высоко оценил вклад Австралии в международную безопасность и ее углубление партнерства с НАТО.

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"Австралия является высоко ценимым партнером Альянса", - сказал генеральный секретарь, указывая на миссии страны с учений военных в Афганистане и Ираке.

В Афганистане размещены около 300 военных Австралии. Она также финансирует афганские силы обороны и безопасности.

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