НАТО и Австралия подписали новое соглашение о партнерстве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Австралии Линда Рейнольдс подписали новое соглашение о партнерстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Во время визита в Сидней 7 августа Столтенберг высоко оценил вклад Австралии в международную безопасность и ее углубление партнерства с НАТО.

"Австралия является высоко ценимым партнером Альянса", - сказал генеральный секретарь, указывая на миссии страны с учений военных в Афганистане и Ираке.

В Афганистане размещены около 300 военных Австралии. Она также финансирует афганские силы обороны и безопасности.