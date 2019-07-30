ООН: афганські сили і НАТО вбили більше цивільних, ніж "Талібан"

Афганські сили і сили НАТО вбили більше цивільних осіб в Афганістані, ніж таліби та інші бойовики в першій половині 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

За даними місії ООН в Афганістані, більшість жертв серед цивільного населення гинули під час операцій Афганістану і НАТО проти бойовиків, таких як авіаудари і нічні нальоти на укриття. Бойовики часто ховаються серед мирного населення.

У звіті місії йдеться, що в перші шість місяців року афганські сили вбили 403 мирних жителів, а міжнародні сили - ще 314, загалом 717 осіб. За цей же період від рук талібів та інших бойових груп загинули 531 осіб.

У доповіді зазначається, що число загиблих і поранених серед цивільного населення скоротилося на чверть з січня по червень 2019 року в порівнянні з тим же періодом минулого року, коли втрати були на рекордно високому рівні.

Жертви серед цивільного населення, пов'язані з діями повстанців, знизилися на 43%.

У звіті говориться, що кожен третій постраждалий отримав поранення в наземних боях, а кожен п'ятий постраждав від вибуху придорожніх бомб. На повітряні операції припадає близько 14% жертв.

США офіційно завершили свою бойову місію в Афганістані в 2014 році, але як і раніше надають велику авіаційну та іншу підтримку місцевим силам, які борються з бойовиками.

"Сторони в конфлікті можуть давати різні пояснення недавнім тенденціям, кожна з яких покликана виправдати свою військову тактику", - сказав Річард Беннетт, глава Місії ООН зі сприяння правам людини в Афганістані.

Він сказав, що ситуація для простих афганців повинна бути поліпшена "не тільки завдяки дотриманню норм міжнародного гуманітарного права, а й за рахунок зниження інтенсивності бойових дій".