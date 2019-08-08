У Німеччині в жовтні судитимуть колишнього охоронця нацистського табору

У Німеччині в жовтні почнеться суд над 92-річним Бруно Деєм, якого звинувачують в співучасті в масових вбивствах в нацистському таборі смерті під час Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Дей звинувачується в причетності до вбивства 5230 ув'язнених в період з 1944 по 1945 рік у таборі Штуттхоф в північній частині Польщі.

Дей визнав, що в таборі відбувалися злочини, але сказав, що не міг втекти через страх бути вбитим.

Штуттхоф спочатку був табором для інтернованих, а в 1942 році був офіційно визнаний концентраційним табором.

З червня 1944 роки там вбивали в'язнів у газовій камері, і більше 65 тисяч осіб загинули до того, як 9 травня 1945 Радянська Армія звільнила Штуттхоф.

Слухання будуть обмежені двогодинними сесіями не більше двох разів на тиждень через поганий стан здоров'я Дея.