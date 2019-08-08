От землетрясения в Турции пострадали 23 человека

23 человека обратились за помощью медиков после землетрясения в турецкой провинции Денизли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Землетрясение магнитудой было зафиксировано в провинции Денизли недалеко от района Бозкурт в 14.25 по местному времени, на глубине около семи километров.

"Некоторые крыши обвалились, образовались глубокие трещины и несколько домов упали", - сказала мэр Бозкурта Бирсен Джелик.

"Никто не погиб. Серьезных травм нет", - добавила она.

Сообщается, что по крайней мере два человека были травмированы в результате обвала дымоходов в домах. Несколько человек были доставлены в больницу в состоянии паники и с легкими травмами.

Во время землетрясения толчки ощущались и в курортных провинциях Анталия и Мугла.