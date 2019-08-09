Барселона підтвердила право жінок плавати топлес у міських басейнах
Влада Барселони підтвердила, що жінки мають право купатися без бюстгальтера у міських басейнах. Пояснення з'явилося після скарг на те, що деякі місця для плавання дискримінують жінок, які хочуть оголитись більше.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на СNN.
Міська рада надіслала вказівки до кожного муніципального басейну, в яких нагадала про обов'язок гарантувати гендерну рівність і не перешкоджати жінкам бути топлес.
Прессекретар міської ради Барселони заявила, що не існує письмового правила, яке регулює, що люди можуть носити у муніципальних басейнах, а дискримінація за ознакою статі заборонена.
Вона наголосила, що купання топлес не є новим у другому за величиною місті Іспанії.
"У більшості муніципальних басейнів цілком нормально, що жінки протягом певного часу ходять топлес", - зазначила вона.
Як відомо, у Барселоні також є міський пляж протяжністю майже 5 км.