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Барселона підтвердила право жінок плавати топлес у міських басейнах

П'ятниця, 9 серпня 2019, 12:04

Влада Барселони підтвердила, що жінки мають право купатися без бюстгальтера у міських басейнах. Пояснення з'явилося після скарг на те, що деякі місця для плавання дискримінують жінок, які хочуть оголитись більше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на СNN.

Міська рада надіслала вказівки до кожного муніципального басейну, в яких нагадала про обов'язок гарантувати гендерну рівність і не перешкоджати жінкам бути топлес.

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Прессекретар міської ради Барселони заявила, що не існує письмового правила, яке регулює, що люди можуть носити у муніципальних басейнах, а дискримінація за ознакою статі заборонена.

Вона наголосила, що купання топлес не є новим у другому за величиною місті Іспанії.

"У більшості муніципальних басейнів цілком нормально, що жінки протягом певного часу ходять топлес", - зазначила вона.

Як відомо, у Барселоні також є міський пляж протяжністю майже 5 км.

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