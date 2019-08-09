Барселона подтвердила право женщин плавать топлесс в городских бассейнах

Власти Барселоны подтвердили, что женщины имеют право купаться без бюстгальтера в городских бассейнах. Пояснение появилось после жалоб на то, что некоторые места для плавания дискриминируют женщин, которые хотят больше обнажиться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на СNN.

Городской совет направил указания каждому муниципальному бассейну, в которых напомнил об обязанности гарантировать гендерное равенство и не препятствовать женщинам купаться топлесс.

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Пресс-секретарь городского совета Барселоны заявила, что не существует письменного правила, которое регулирует, что люди могут носить в муниципальных бассейнах, а дискриминация по признаку пола запрещена.

Она подчеркнула, что купание топлесс не является чем-то новым во втором по величине городе Испании.

"В большинстве муниципальных бассейнов вполне нормально, что женщины в течение определенного времени ходят топлесс", - отметила она.

Как известно, в Барселоне также есть городской пляж протяженностью почти 5 км.